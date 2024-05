David Milan, dal prezzo al RIBASSO alla concorrenza della Serie A: può arrivare così a Milanello

David-Milan, prezzo al ribasso per l’attaccante del Lille in scadenza a giugno del 2025: forte concorrenza della Roma. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, sul taccuino del calciomercato Milan è ben presente anche il nome di Jonathan David, centravanti del Lille in scadenza di contratto a giugno del 2025.

Proprio la scadenza molto vicina permette al club rossonero di impostare la trattativa sulla base di 20 milioni di euro, un prezzo decisamente accessibile. Tuttavia la concorrenza è rappresentata dalla Roma che, cedendo Abraham in Premier, avrebbe individuato proprio in David l’obiettivo principale in attacco.