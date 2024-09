David Milan, i rossoneri RESTANO ALLA FINESTRA: il canadese è in QUESTA SITUAZIONE. Le ultimissime notizie

Jonathan David è ormai da tanto tempo un obiettivo del calciomercato Milan. Il calciatore canadese in forza al Lille ha il contratto in scadenza con il Lille nel 2025 ma, già da quest’inverno, potrebbe firmare con qualsiasi club a zero.

I rossoneri, ovviamente, monitorano la situazione da spettatori interessati. La concorrenza, comunque, non manca: sulle sue tracce ci sono anche il Barcellona, l‘Inter e anche la Juventus che, addirittura, starebbe già meditando ad un’offerta.