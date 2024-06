Danzè RIPARTE dalla Serie C, l’ex Milan trova l’ACCORDO con Tacopina! Ecco dove andrà. Sarà il nuovo Direttore Sportivo

Lavori in corso in casa Spal, dove il presidente Tacopina ha trovato l’accordo con Paolo Danzè. L’ex calciatore ed ex dirigente del Milan, è pronto a ripartire dunque dalla Serie C.

Come confermato dal giornalista Gianluigi Longari sul proprio account X, l’ex rossonero sarà il nuovo direttore sportivo della Spal. Lo accoglie dunque il club di Ferrara, con l’ambizione di tornare in Serie B nel giro di poco tempo.