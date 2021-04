Danilo: «Superlega? I club hanno visto che bisogna cambiare»

Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando l’argomento Superlega. Queste le parole del giocatore della Juve.

SUPERLEGA – «Penso che se i 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno visto bisogno di cambiamento. Non so se questo progetto sarebbe stato il più giusto ma è normale parlare di cambiamento adesso per salvare il calcio. Il Covid ha colpito anche questo sport. Se la Uefa fosse tanto preoccupata per i calciatori non ci avrebbe fatto viaggiare in mezzo ad una pandemia e posso dire che per me come calciatore non è stato bello essere minacciato dall’Uefa».