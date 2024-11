Daniel Maldini, quale futuro per l’ex Milan? La rivale di sempre tenta il clamoroso sgarbo

Daniel Maldini, futuro ancora da decifrare per l’ex trequartista rossonero: sul figlio d’arte piomba anche l’Inter

L’idea ambiziosa del calciomercato Inter per l’attacco porta a Daniel Maldini. Il figlio di Paolo si sta mettendo in mostra al Monza: lì si è conquistato anche la prima convocazione in Nazionale ed ha attirato le attenzioni dei nerazzurri e anche della Juve.

Tuttosport spiega da dove nasce l’interesse della beneamata nei suoi confronti, e spiega come il calciomercato Milan abbia la possibilità di mantenere il controllo sul ragazzo.