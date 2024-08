Daniel Maldini SVELA: «Al Milan il mio cognome non mi è mai PESATO. Ho un obiettivo CHIARO in mente». Poi ESALTA Nesta

Daniel Maldini, ex calciatore del Milan attualmente al Monza, ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: le dichiarazioni

Intervistato da Sky, Daniel Maldini, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Quando sei piccolo pensi solo a giocare, non al cognome. Come primi ricordi da bambino, ho i campi del Vismara quando ero al Milan. Quando cresci inizi a essere più cosciente: prima vedi il calcio come solo un gioco, poi capisci che diventa un lavoro. Adesso è arrivato il momento giusto per fare un salto e far vedere le mie qualità. Nesta? Ho fatto pochi allenamenti, ma è una gran persona e ha delle grandi idee. Fare più gol possibili è il mio obiettivo».