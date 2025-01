Dani Olmo Milan, offerta sul piatto! Il Barcellona apre, può arrivare a queste condizioni

Dani Olmo Milan, i rossoneri offrono al Barcellona e al calciatore un prestito secco di 6 mesi: situazione in evoluzione

Importante aggiornamento fornito dal quotidiano catalano Sport sul calciomercato Milan di gennaio.

Il Milan offre a Dani Olmo la possibilità di giocare in Italia per sei mesi! Il club italiano avrebbe manifestato il proprio interesse all’entourage del giocatore. La formula dei sei mesi non è adatta ad alcuni grandi club europei che vorrebbero avere Olmo a titolo definitivo, ma nel caso dei rossoneri questa opzione sarebbe adatta, perché sarebbe come un prestito al massimo livello. Potrebbe giocare in Champions League e sarebbe in un campionato interessante