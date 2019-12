Dani Olmo: «Ammiro Juventus e Milan. Serie A? Vedremo»

Dani Olmo ha parlato delle voci riguardanti il proprio futuro: lo spagnolo è affascinato da club come Juventus e Milan

Intervistato da Calciomercato.com, Dani Olmo ha così parlato delle voci che lo vorrebbero seguito da diversi club italiani. Ecco le sue parole:

«Seguo molto il calcio italiano. È quello più vicino alla Croazia e trasmettono tutte le partite in televisione. E’ un campionato molto attraente. Da sempre ho ammirato grandi squadre come la Juventus e il Milan. Ma anche l’Inter, la Roma e il Napoli: sono squadre che giocano bene a calcio. La serie A è molto avvincente, mi piace molto e ci sono squadre che danno spettacolo. Se mi piacerebbe giocarci? Vedremo, la serie A italiana è uno dei migliori campionati del mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti fortemente su di me, creda nelle mie capacità».