Zirkzee Manchester United, il ds del club inglese SVELA: «Assicurarcelo era un obiettivo chiaro per questa estate». Le parole di Dan Ashworth

Dan Ashworth ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Manchester United dell’acquisto di Joshua Zirkzee, accostato anche al mercato Milan nelle scorse settimane. Di seguito le parole del ds del club inglese:

PAROLE – «Assicurarsi un attaccante per rafforzare il nostro già forte gruppo di giocatori offensivi era un obiettivo chiave per questa estate. Siamo lieti di essere riusciti a ingaggiare un giocatore del calibro di Joshua così presto nella finestra di mercato. Joshua è un talento eccezionale pronto a lasciare il segno per il Manchester United. La sua abilità e il suo desiderio di diventare un giocatore di livello mondiale significano che sarà una grande aggiunta alla squadra che stiamo costruendo per l’entusiasmante stagione che ci aspetta e oltre. Avendo già raggiunto un risultato significativo nella sua carriera, forniremo a Joshua la piattaforma perfetta per raggiungere il livello successivo sotto la guida e il supporto di Erik ten Hag e dello staff tecnico. Non vediamo l’ora di vedere Joshua prosperare all’Old Trafford nei prossimi anni».