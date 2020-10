Dalot: «Posso giocare anche terzino sinistro. Mi ispiro a Dani Alves»

Diogo Dalot è stato presentato alla stampa nel primo pomeriggio di oggi. La conferenza, tenutasi a Milanello, ha toccato diversi temi

Dalot ha parlato del suo ruolo in campo dicendo: «Durante la mia carriera ho giocato in diversi ruoli, ho giocato sia a sinistra che a destra. La mia posizione preferita è a destra, ma sono pronto anche a giocare in altri ruoli. In una squadra è sempre positivo avere giocatori versatili. Sono cresciuto guardando tanti bravi giocatori come Dani Alves per esempio è stato d’ispirazione, molto bravo che mi ha convinto e ha alimentato il mio sogno di giocare in questa posizione»