Dalla Svizzera: Ricardo Rodriguez ad un passo dal Fenerbahce

Secondo quanto riportato da RSI, l’emittente svizzera, Ricardo Rodriguez sarebbe vicinissimo al Fenerbahce. Per il terzino sarebbe pronto un prestito di un anno e mezzo in Turchia: il Milan e il club turco sarebbero ormai ai dettagli per concludere la trattativa.

Rodriguez nell’ultimo periodo è rimasto quasi sempre in panchina. Theo Hernandez è il titolare della fascia di sinistra di difesa e per l’ex Wolfsburg gli spazi sono sempre meno. Per questo motivo una soluzione di questo tipo accontenterebbe tutte le parti in causa (lo svizzero vuole giocare con continuità in vista di Euro 2020).