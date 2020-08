Dalla Spagna: Oscar Rodriguez tratta col Milan, il Real vuole la “recompra”

Anche in Spagna rilancia la notizia di Oscar Rodriguez in orbita Milan: sul cartellino del talento spagnolo il Real vuole la “recompra”

Dalla Spagna rilanciano: Oscar Rodriguez in orbita Milan, il fantasista spagnolo classe ’98 è valutato 20 milioni dal Real Madrid che sta attualmente trattando per il trasferimento in rossonero ma mantenendo il “diritto di recompra”.

Come affermato oggi anche da Sport Mediaset, Maldini e Massara lavorano per l’acquisizione del trequartista che si dovrebbe alternare ad Hakan Calhanoglu nello scacchiere di Stefano Pioli. Nella passata stagione Oscar Rodriguez ha totalizzato 9 reti e 2 assist in 30 presenze indossando la maglia del Leganes, club nel quale era in prestito.