Dalla Spagna, il Milan pronto a pagare l’ingaggio di Isco ma solo in un caso

Dalla Spagna, il Milan pronto a pagare l’ingaggio di sette milioni ad Isco: lo spagnolo deve però liberarsi gratis dal Real Madrid

In Spagna rilanciano con decisione l’interesse del Milan per Isco del Real Madrid. Come riporta infatti Diario Gol, ci sarebbe una grossa novità: i rossoneri sarebbero infatti pronti a pagare l’intero ingaggio chiesto dal trequartista, ovvero sette milioni di euro. Maldini ha però posto una condizione indispensabile.

A COSTO ZERO – Isco deve infatti liberarsi a parametro zero dal Real: è questa la condizione necessaria per il buon esito dell’operazione. Lo spagnolo dal canto suo avrebbe già dato l’ok al trasferimento a Milanello.