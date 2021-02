Dalla Spagna – Brahim Diaz, il Real vuole tenerlo nella prossima stagione

Secondo il portale spagnolo OkDiario, il Real Madrid avrebbe deciso di tenere in squadra Brahim Diaz nella prossima stagione

Voci dalla Spagna riportano di un Real Madrid altamente soddisfatto del rendimento di Brahim Diaz al Milan. La dirigenza Blancos, secondo OkDiario, avrebbe deciso infatti, a seguito delle prestazioni in questi mesi, di non cederlo per la prossima stagione ma di dargli un posto nella rosa.

Non partirà come uno dei titolari, ma è considerato un giocatore in grado di dare un buon impatto dalla panchina e farà parte della mini rivoluzione che in casa Galacticos hanno in mente dopo quest’annata fin’ora deludente.