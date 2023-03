Daino: «Il Napoli deve stare attento al Milan. Leao...»

Daniele Daino, ex calciatore del Milan, ha analizzato la prossima sfida dei rossoneri contro il Napoli: fattore Leao

Intervenuto a TMW Radio, Daniele Daino ha parlato così di Napoli-Milan:

«Leao incide nel bene o nel male. Se fa la partita secondo le sue potenzialità porta tanti vantaggi. Il Milan di oggi però non è quello dello Scudetto, ha cambiato per infortuni e altri motivi. Qualche giocatore ha perso la fame giusta vista lo scorso anno, quando vedevamo una squadra che lavorara come collettivo. C’è un altro problema di Leao, ossia il posizionamento. Sta giocando in una maniera avanzata, molto accentrata, occupa spazi che prima non occupava. Per essere devastante deve giocare da esterno sinistro d’attacco. E’ un po’ come Kvaratskhelia, deve giocare largo o se si accentra lo limiti. Poi c’è anche la questione contratto, la psicologia, ma sono convinto che se il Milan decide di fare la partita, deve stare attento il Napoli».