Curva Sud Milan, blitz della Guardia di Finanza: diversi arresti, guai per gli ultras rossoneri e per l’Inter. Tutti i dettagli

Ancora guai legali per alcuni membri della Curva Nord dell’Inter e non solo. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, stanno portando avanti dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione in cui stanno eseguendo decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras delle due principali squadre milanesi e i reati connessi al giro d’affari legato al contesto calcistico. Si tratta di figure di spicco delle curve di Inter e Milan.

L’indagine dei pm condotta dalla Squadra mobile di Milano ipotizza i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, estorsione e intestazione fittizia. Tra gli ultras coinvolti nel maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza, che ha portato a decine di misure cautelare e perquisizioni, ci sono, tra gli altri, uno dei capi ultrà interisti, Marco Ferdico. E poi Luca Lucci, capo degli ultras milanisti, già condannato per droga e noto perché si fece fotografare nel 2018 con l’allora vicepremier Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della Curva Sud. In più anche Christian Rosiello, bodyguard del cantante Fedez. Sono in totale 19 le misure cautelari, 16 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11:30 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano. A renderlo noto è Sky.