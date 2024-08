Currò SICURO: «È evidente in questo Milan l’ossessione è QUESTA». Le parole del giornalista sulla gestione societaria del club rossonero

Enrico Currò ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva della gestione societaria del Milan. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Siamo in una fase in cui i risultati del campionato sono un po’ bugiardi e ogni valutazione è un po’ sbilanciata oggi. Detto questo il Milan ha bisogno di un attaccante e mi colpisce l’ossessione evidente di cancellare l’era Maldini-Massara-Boban in tutto per tutto. Saelemaekers poteva essere utile e la cessione di Kalulu dimostra che ci sia questa ossessione assoluta di cancellare un periodo per far vedere che non sia esistito fermo restando che i migliori giocatori in rosa stavano ampiamente in quell’epoca: Maignan, Leao e Theo appartengono a quella fase».