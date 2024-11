Criscitiello Milan, che bordata: «Via dirigenti e allenatore! Furlani deve occuparsi di altro». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Dalle colonne di Sportitalia, Michele Criscitiello ha duramente criticato il club Milan con parole che stanno facendo molto discutere.

PAROLE – «Il Milan deve, quanto prima, cambiare dirigenti e allenatore. La proprietà avrà questa forza? Moncada è un ottimo scouting ma non può costruire una squadra come il Milan. Furlani non è uomo di calcio. Deve occuparsi di numeri. Ibra non ha esperienza».