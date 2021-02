Costacurta: «Un aspetto in particolare peserà nel derby di domenica»

Costacurta ha analizzato la sfida di domenica prossima precisando come l’impegno di Europa League sarà uno svantaggio per il Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha spiegato quale fattore inciderà di più nel derby di domenica alle 15:00:

«La fortuna dell’Inter è di poter scegliere di settimana in settimana. Giocare di giovedì a Belgrado per il Milan influenzerà tanto la partita di domenica pomeriggio. È chiaro a tutti quanto può pesare. I risultati dell’ultimo weekend spingono a una forza vitale che ti porti dietro per settimane, come quella che ha fatto l’Inter contro la Lazio. Per il Milan la sconfitta con lo Spezia è stata devastante, una brutta sconfitta».