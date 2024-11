Costacurta spiega: «La Juve non voleva perderla, ma il Milan non c’è andata mai vicina»

Intervenuto negli studi di Sky ecco le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Costacurta commentando il match tra Milan e Juve

Le dichiarazioni di Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky Sport riguardo Milan Juventus e uno 0-0 maturato senza troppe occasione nè da una parte nè dall’altra.

PAROLE – «Credo che in un certo senso una squadra non voleva perderla e mi riferisco più alla Juve. L’altra magari voleva vincere ma non c’è andata mai vicina. Oggi ci sono state mancanze tecniche abbastanza evidenti da parte delle due squadre».