Costacurta svela: «Bologna Milan? Capisco il rinvio. Sono passato lì e ho visto le persone scioccate, non sarebbero andate allo stadio»

Costacurta a Sky Sport ha commentato la scelta del rinvio di Bologna Milan svelando cosa ha visto personalmente nei giorni scorsi in Emilia Romagna.

LE PAROLE – «Sono passato in settimana da Bologna per andare giù in Emilia Romagna perché sono romagnolo di adozione. Le persone non sarebbero andate allo stadio, erano scioccate ma si si sono date da fare perché vogliono ripartire. Capisco il rinvio».