Costacurta SENTENZIA: «Leao? Gli manca questa cosa. Ma con l’arrivo di Morata potrebbe…». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Costacurta ha parlato a Sky Calciomercato L’Originale per analizzare il rossonero Leao.

PAROLE – «È un po’ che speriamo e che attendiamo ci sia qualcosa di diverso. Io credo che in un certo senso lui sia cresciuto… non come io speravo, però ha fatto dei passi in avanti. Gli manca un po’ di leadership, e il mercato del Milan è andato in quella direzione…continuo a ripeterlo e mi prendo anche dei vaffa. Mancava della leadership in quella squadra e Morata ha dimostrato di averla, come Pavlovic secondo me l’avrà. Probabilmente si toglie un po’ di responsabilità a Leao, e potrebbe essere questo il vero colpo».