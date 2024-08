Costacurta SNOBBA il Milan: «LORO i favoriti per lo scudetto. E a Fonseca va dato TEMPO, ecco quanto»

Alessandro Costacurta snobba il Milan nella corsa allo scudetto della prossima stagione: l’analisi dell’ex rossonero

Intervistato da Tuttosport, Alessandro Costacurta, ex Milan, ha dichiarato:

FAVORITA – «L’Inter, perché è la squadra più forte».

DIFFICILE RIPETERE IL DOMINIO DELLO SCORSO ANNO – «Di certo non credo che l’Inter possa ripetere il cammino dell’anno scorso, ma ora non è che sia diventata una regola il fatto che chi ha lo scudetto sul petto l’anno dopo faccia male. Tra l’altro Milan e Napoli non partivano come favorite dopo aver vinto il campionato: il Milan perché l’anno prima lo scudetto l’aveva perso l’Inter, mentre il Napoli aveva perso Spalletti che era stato un po’ l’artefice di quel miracolo. Io piuttosto credo che l’Inter sia la più forte da tre-quattro anni e dovrebbe sorprenderci non che abbia vinto l’ultimo scudetto, ma che ne abbia persi un paio».

MOTTA E FONSECA – «Nessuno dei due può permettersi di partite male. Fonseca per qualche dubbio che aleggia sulla sua scelta, mentre su Thiago Motta le aspettative sono molto, molto alte e una falsa partenza metterebbe dei dubbi che io in questo momento non vedo. Detto questo ritengo che Thiago Motta abbia da fare un lavoro che necessita più tempo rispetto a quello di Fonseca: lui lo vedo molto simile a Pioli per modo di porsi e metodologie, mentre Motta ha cambiato tutto alla Juve. Per questo quello che rischia di più è Thiago».

QUANTO TEMPO GLI VA DATO – «Un anno. Le somme vanno tirate alla fine della prossima stagione».

L’INTERVISTA DI COSTACURTA A TUTTOSPORT