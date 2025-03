Condividi via email

Costacurta senza mezzi termini sul suo giudizio: questo giocatore è in calo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Negli studi di Sky, Alessandro Costacurta ha criticato fortemente la prestazione di Santiago Gimenez nella gara vinta dai rossoneri contro il Como a San Siro. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Bebote? Non mi sembra un trascinatore, forse all’inizio quando era arrivato aveva entusiasmo, c’era quell’adrenalina nell’aver cambiato squadra ma poi è calato insieme al Milan, lui come gli altri. Il messicano è spesso fuori dal gioco dei rossoneri, sembra assente in ogni azione».