Costacurta: «Gazidis non è un pirla, Maldini deve acquisire competenze»

Alessandro Costacurta ha parlato in maniera schietta dell’operato di Ivan Gazidis e del percorso di Paolo Maldini da dirigente:

«Bisogna fare in modo che Paolo, che prima di tutto è un giusto ed è anche competente, acquisisca quelle competenze che non ha ancora avuto per via del breve percorso fatto. E’ giusto e competente, da lì si può ripartire. Fino a qualche mese fa pensavamo tutti che ci fossero troppi dirigenti al Milan, troppe persone che avrebbero potuto poter dire qualcosa. Stiamo parlando dell’allontanamento di un mio fratello, conosciamo la qualità e il temperamento di Zvone. Gazidis non è l’ultimo pirla che c’è in questa terra, non dimentichiamoci quello che ha fatto. Con Paolo di fianco credo che le vittorie per il Milan torneranno, forse non presto ma torneranno» ha dichiarato Billy a Sky Sport.