Corsport tensione ai vertici, Spadafora: «Spero si riprenda il 3 maggio»

DECURTAZIONE E RIPRESA- Gravina: «Decurtazione non è un tabù». Ma l’associazione frena. Spadafora: «Spero che la A torni in campo il 3 maggio». Tensione tra Marotta e Lotito sui tempi della preparazione. La Lega media: sedute per tutti dal 3 Aprile. Così il quotidiano di questa mattina in prima pagina.