Corsport- scudetto, quattro ipotesi per assegnarlo. Viva i playoff

Corsport, Mercoledì 11 Marzo, al centro si parla della possibilità playoff per assegnare lo scudetto. In gioco le prime 4 in classifica

Corsport, lo sport italiano si ferma fino al 3 Aprile (le coppe europee proseguono), Malagò riesce nell’intento di fermare tutto, ora però c’è da assegnare lo scudetto, dunque possibile playoff, con le prime quattro classificate in gara.

QUATTRO SOLUZIONI- Ripresa campionato ad Aprile e conclusione entro maggio; Non assegnazione del titolo ma qualificazione in Uefa; Scudetto alla prima in classifica; playoff e playout per scudetto e retrocessione.