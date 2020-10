Corsport, Rebic alle prese con il problema al gomito che lo attanaglia dalla gara di Crotone, nella quale si infortunò pesantemente

ANCORA PRESTO- Secondo quanto riportato da Corsport, le condizioni del giocatore non lasciano del tutto tranquilli i rossoneri. Nei giorni scorsi l’attaccante si è sottoposto a una visita specialistica che ha confermato come la terapia conservativa stia dando i risultati previsti. Per la settimana prossima è previsto un altro controllo che potrà dare tempi più precisi inerenti al rientro, soprattutto in vista Derby.