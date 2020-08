CorSport – Milan, Ibra potrebbe scegliere di cambiare numero di maglia

In vista della prossima stagione Zlatan Ibrahimovic potrebbe scegliere di abbandonare la maglia numero 21 per un’altra opzione

La permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan è ormai sempre più realtà: è solo questione di giorni infatti e lo svedese dovrebbe porre la propria firma sul rinnovo annuale del contratto.

Nel frattempo, come riporta il Corriere dello Sport, Ibra potrebbe scegliere di cambiare numero di maglia in vista della prossima stagione. Lo svedese lascerebbe quindi la numero 21, in favore di altri numeri come la 9 o la 11.