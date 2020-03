Corsport, Dzemaili da Hong Kong: «Il mondo ora segua la Cina»

Corsport, Dzemaili parla da Hong Kong, dalla Cina dove l’allarme Coronavirus pare rientrare grazie soprattutto alle misure restrittive del governo

TUTTI A CASA- «Hanno vinto il virus sigillando le case e hanno avuto ragione: per salvare la vita qualunque sacrificio è giusto. Felice di essere qui ma ora sono in ansia per mio figlio». Queste le parole del giocatore che in Italia ha vestito le maglie di Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna.