Gianfranco Zola parla così della corsa Scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex attaccante

Intervistao a La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha fatto il punto in merito alla situazione in Serie A.

SERIE A – «L’Inter è la mia favorita e il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa».