Corsa scudetto, Mandzukic: «Se continuiamo a giocare così lo vinciamo»

Mandzukic ha chiarito come il percorso sia ancora molto lungo ma ripetendo queste prestazioni lo scudetto non sarà più solo un sogno

Parlando dell’obiettivo scudetto, Mandzukic ha dichiarato:

«C’è ancora un lungo percorso da fare per arrivare a fine stagione e allo Scudetto ma se guardiamo come ha giocato il Milan sarà sempre più facile vincere le nostre partite e puntare al titolo per vincerlo. Tuttavia Chi mi conosce sa bene quali sono le mie ambizioni ma sa anche che non amo parlarne. Penso a lavorare e ad agire piuttosto che parlarne».