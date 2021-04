Coronavirus, i dati aggiornati sulla pandemia in Italia. Il punto sui dati di oggi 4 aprile 2021

Coronavirus, i dati aggiornati sulla pandemia in Italia – I contagi oggi sono stati 18.025, 326 i decessi. I ricoverati sono 32.135 (68 in meno di ieri), di cui 3.703 nei reparti di terapia intensiva (11 in meno di ieri). In Lombardia da segnalare 3003 casi nelle ultime 24 ore.