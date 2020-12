Cordaz: «Inter squadra più forte del campionato»

Alex Cordaz, portiere del Crotone, ha parlato in vista della ripresa del campionato che vedrà i calabresi impegnati contro l’Inter

«Un piacevole ricordo perché fa parte della mia infanzia, però sono passati tanti anni, quindi al di là dei ricordi c’è da pensare a come arginare una squadra del genere. L’impresa sarà ardua ma ci proveremo. Servirà grande tenacia e attenzione, uno spirito agonistico importante perché non basterà forse neanche solo quello perché giochiamo contro una squadra secondo me completa, forse la più forte del campionato. Quindi ci sarà da mettere in campo qualcosa in più delle qualità tecniche e agonistiche. Giocare a San Siro è sempre una bellissima emozione, però la differenza la fa sempre la gente. E adesso è vuoto».