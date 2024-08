Convocati Inghilterra per la Nations League: la SCELTA di Carsley su Loftus-Cheek e Tomori. Tutti i dettagli e l’elenco

Non sono nella lista dei convocati per i prossimi impegni nazionali i due rossoneri inglesi Tomori e Loftus-Cheek. Il nuovo tecnico Lee Carsley ha escluso anche Abraham, attaccante molto vicino al Milan in queste ore.

Non ci sono grandi cambiamenti dall’ultimo europeo con i due rossoneri che sono stati nuovamente esclusi: ecco la lista pubblicata dall’Inghilterra su Instagram.