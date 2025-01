Convocati Como per il Milan: le scelte di Fabregas. E Caqueret...

Condividi via email

Convocati Como per il Milan: Cesc Fabregas ha deciso di inserire nella lista anche il nuovo acquisto, Caqueret. L’elenco completo

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Milan. Presente anche l’ultimo arrivato Maxence Caqueret. Di seguito l’elenco completo per la gara in programma domani alle 18.30.

Portieri: Audero, Reina, Butez.

Difensore: Kempf, Goldaniga, Iovine, Dossena, Fellipe Jack, Van Der Brempt.

Centrocampisti: Kone, Strefezza, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Nico Paz, Caqueret, Verdi.

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Belotti, Fadera, Diao, Razi, Chinetti.