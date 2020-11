Conti, pronto a tornare dopo un lungo periodo di stop: serve condizione

Conti, pronto a tornare dopo un lungo periodo di stop post operatorio, ora serve condizione ottimale che il terzino cerca giorno dopo giorno

Conti, pronto a tornare dopo un lungo periodo di stop post operatorio, ora serve condizione ottimale che il terzino cerca giorno dopo giorno. Allenamento costante a Milanello per poter rivedere il campo come un tempo. Tuttosport di oggi spiega come il giocatore stia lentamente recuperando dall’operazione al menisco subita lo scorso 31 luglio.

LAVORO INTENSO- Il campo è lontano ma non quello di Milanello, un percorso difficile quello del terzino classe 1994, lo sappiamo, una lunga serie di infortuni alle ginocchia, i peggiori per un atleta di questi livelli. Sulla corsia di destra c’è necessità, Pioli lavora per garantirgli recupero e per guardare con meno sofferenza alla seconda parte di stagione. Si perché è probabile che il giocatore torni al top a partire dal prossimo anno.