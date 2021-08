Milan, Conti sempre più vicino alla cessione: l’indizio dallo store del club

Andrea Conti sempre più lontano dal Milan. Il club rossonero ha ritirato la maglia numero 14 dallo store on line

Addio vicino. Dopo le mancate convocazioni per le amichevoli pre-campionato contro Real Madrid e Panathinaikos è arrivato un altro indizio che allontana Andrea Conti dal Milan: nelle scorse è stata ritirata la maglia numero 14 dallo store ufficiale del club. Manifestazioni d’interesse, per Conti, arrivano da Genova: la Sampdoria ha messo gli occhi su di lui e proprio al club blucerchiato, il terzino rossonero, ritroverebbe Roberto D’Aversa che lo ha allenato a Lanciano e Parma. Il Milan, che fin qui ha ricevuto solo proposte in prestito, aspetta l’offerta giusta.