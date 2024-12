Contestazione Milan, i tifosi chiedono a Cardinale di vendere il club: cori anche contro Leao, Theo Hernandez e Calabria. Clima pesante

La serata della festa dei 125 anni del Milan non è stata bella, a livello di clima, a causa della contestazione dei tifosi.

Come raccontato da Baiocchini a Sky Sport 24, infatti, 100-150 tifosi della Curva Sud hanno chiesto a Cardinale di vendere il club. Nel mirino sono finiti anche Leao, Theo Hernandez e Calabria ai quali è stato chiesto di tirare fuori gli attributi e di dare di più per la maglia. Cori di incitamento, invece, sono stati rivolti a Maignan, Reijnders, Pulisic e Fofana, considerati come giocatori simbolo di questo Milan.