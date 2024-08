Conte SBOTTA per il mercato del Napoli: «Tutto BLOCCATO, non posso dire altro. E su Lukaku rispondo così»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, sbotta per il mercato fatto finora dalla società e risponde sul tema Lukaku

Antonio Conte non è soddisfatto del calciomercato fatto finora dal suo Napoli e, alla vigilia del match contro l’Hellas Verona alza i toni della voce in conferenza stampa, chiedendo nuovi innesti: chiaro il riferimento a Romelu Lukaku, ex obiettivo anche del mercato Milan.

SULLA ROSA E IL MERCATO – «Mercato? È una situazione molto complicata, lo sapete. Mi dispiace perché è tutto bloccato. Non posso dire altro, che devo dire…»

SU LUKAKU – «Non parlo di giocatori che non fanno parte della rosa del Napoli. Per quanto riguarda Victor Osimhen, è una situazione che è al 100% nelle mani del club e del giocatore. Non entro in questa storia perché è iniziato tutto prima del mio arrivo qui».