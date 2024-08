Conte FURIOSO dopo Napoli-Modena di Coppa Italia: «Mi sono messo a completa disposizione della società, ma…». Le parole del tecnico partenopeo

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria ai rigori del Napoli nel primo turno di Coppa Italia contro il Modena. Ecco di seguito le dure parole del tecnico partenopeo, accostato al Milan nel corso di quest’estate:

PAROLE – «Mi sono messo a completa disposizione della società, sapevo della situazione e sono venuto con entusiasmo. Sul mercato abbiamo dei paletti come costi e ingaggi. Tanti non vengono a Napoli perché non gioca le coppe. Io voglio il bene del Napoli e che venga rinforzata la rosa. Stasera è stato un bel bagno di realtà per tutti».