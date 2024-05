Conte Milan, Impallomeni NON HA DUBBI: sul salentino l’ha detto VERAMENTE!

Conte-Milan, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato il futuro del tecnico salentino: le dichiarazioni

Intervistato da TMW, Stefano Impallomeni ha parlato così di Conte, tecnico accostato anche al Milan:

PAROLE – «Credo sia quasi un obbligo vista la stagione deludente. Credo che il vero flop sia proprio il Napoli, -37 punti rispetto allo scorso anno. La scelta di Conte è impegnativa, il tempo è un fattore per lui. Lui allena per vincere e non per piazzarsi. Devi fare mercato con lui, direttamente proporzionale alle sue aspettative. E’ vero che è senza coppe, ma con uno ambizioso può arrivare in alto. Era obbligato ADL a prendere uno forte».