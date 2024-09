Conte AVVISA il Milan: «La prestazione con la Juve DIMOSTRA QUESTA cosa»

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha avvisato il Milan e le rivali in Serie A dopo il pareggio di oggi pomeriggio contro la Juve

L’allenatore Antonio Conte ha parlato a DAZN nel post-partita di Juve Napoli. C’è l’avviso al Milan e non solo:

SUL CAMBIO MODULO – «Per motivi del mercato l’ultimo giorno sono arrivati McTominay e Gilmour ed è stato reintegrato. Il centrocampo è diventato un reparto abbastanza forte da sfruttare. Abbiamo iniziato subito a lavorare e alternare il sistema del 4-2-3-1 ma questa settimana mi sono concentrato molto su questo nuovo sistema che è nelle corde di questa squadra. A livello difensivo siamo stati molto bravi e davanti abbiamo ampi margini di miglioramento. So la difficoltà che c’è nel fare il pareggio in casa della Juventus. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, potevamo fare di più in qualche occasione».

