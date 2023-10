Conte: «Juve? È stata sempre vista come la squadra da odiare. Non sono sazio»

Conte: «Juve? È stata sempre vista come la squadra da odiare». Le parole durante la trasmissione Belve

L’ex ct della Nazionale e allenatore della Juventus Antonio Conte ospite di Francesca Fagnani nella trasmissione Belve su Rai 2. L’ex allenatore ha mostrato come i bianconeri non abbiano solamente grandi rivalità con le big, come il Milan, ma con tutta Italia.

PAROLE – «È sempre stata vista come la squadra da battere e da odiare. Giocare per la Juve non è da tutti, hai tutta Italia contro».

FUTURO – «Ho la fortuna, e un pizzico di bravura, per scrivere qualcosa di storia a livello calcistico. Ma non sono sazio. Vorrei in futuro trovare una situazione in cui posso continuare a scrivere la storia».

