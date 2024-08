Consigli Milan, il portiere esce ALLO SCOPERTO: ha SVELATO il suo futuro! Cosa ha scritto sui social – FOTO

Consigli Milan, il portiere esce allo scoperto: ha svelato il suo futuro! Cosa ha scritto sui social l’estremo difensore del Sassuolo – FOTO

Visto l’infortunio di Marco Sportiello nella tournée in USA, il Milan ha pensato a diversi sostituti per il ruolo di vice Maignan, tra cui Andrea Consigli del Sassuolo. Il portiere, però, è uscito allo scoperto sul suo futuro tramite una Instagram story.

«Mai chiesto la cessione. Mai stato un problema per me giocare in Serie B» ha dichiarato l’estremo difensore neroverde, annunciando di fatto la permanenza in Emilia. Per il Diavolo resta in piedi la pista Simone Scuffet del Cagliari.