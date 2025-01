Conferenza stampa Pulisic – Queste le dichiarazioni del calciatore alla vigilia del match di Champions League

Christian Pulisic, alla vigilia di Dinamo Zagabria Milan, match dell’ottava giornata di Champions League, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

DOVE PUO’ ARRIVARE IL MILAN? – «Scusate è la mia prima conferenza in italiano. Non so perché andiamo meglio in Champions che campionato, domani abbiamo una grande opportunità per arrivare tra le prime otto e dobbiamo sfruttarla»

COSA MANCA AL MILAN? – «Difficile dire cosa manca, penso che nelle ultime partite abbiamo dimostrato uno spirito di squadra, uno spirito giusto fino alla fine»

IL MILAN PUO’ VINCERE LA CHAMPIONS? – «Non pensiamo che non giocando bene in campionato ci focalizziamo solo sulla Champions. Vogliamo fare bene in ogni partita»

SUL MISTER – «Cosa posso dire, meglio non dire niente (ride n.d.r)»

CAMBIAMENTI RISPETTO A FONSECA – «Non è facile, perché non abbiamo tempo per allenarci e giochiamo ogni tre giorni. Lo spirito è cambiato un po’, abbiamo questa mentalità che la partita non è mai finita ma è difficile vedere le differenze perchè non abbiamo tanto tempo».