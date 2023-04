Pioli e la crescita di Vranckx: le sue parole

Stefano Pioli ha fatto il punto anche sulla crescita di Aster Vranckx: il tecnico crede nel classe 2002 ma deve fare delle scelte

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia di Napoli-Milan, Stefano Pioli ha parlato anche di Aster Vrancckx:

«Vrankcx sta crescendo, è un calciatore giovane e forte. Sta facendo bene in tutti gli allenamenti. I giocatori che non giocano non devono fare bene, devono fare meglio. Aster sta facendo di tutto per farmi cambiare idea, poi io faccio le mie scelte».

