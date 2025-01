Conferenza stampa Michel: «Giocare a San Siro è un sogno, abbiamo parlato di come contrastare Leao». Le ultimissime notizie

Míchel, allenatore del Girona, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Milan.

SUL MILAN – «Abbiamo parlato di come frenare Leao, ma non c’è solo lui: anche Pulisic, Musah che può giocare sulla fascia, o Morata di punta. Il Milan ha grandi calciatori e non si può difendere solo su uno. Leao è uno dei principali da tenere d’occhio, ma anche Theo è difficilissimo da fermare».

SULLO STATO DI FORMA – «Danjuma sta bene, si è allenato con noi negli ultimi due giorni. Anche altri due giocatori hanno rimasugli di dolore, ma sono recuperabili per domenica. Motivazioni? Lo scenario è avere di fronte un club storico in tutta Europa e questo per noi è un incentivo per fare bene».

SULLA PARTITA – «Noi vogliamo avere tante occasioni come questa, trovandoci nuovamente a San Siro il prima possibile. Vogliamo disputare ancora partite del genere nel prossimo futuro. Giocare a San Siro è un sogno per me».

SU ANCELOTTI – «Per me è un grandissimo allenatore. Ha vinto un sacco, si è attestato ai massimi livelli ed è un punto di riferimento per tutti gli allenatori del mondo. Non so cosa succederà a lui».