Conferenza stampa Maignan pre Milan Psg: «Lavoro per essere il migliore, non c’è spazio per l’emozione»

Conferenza stampa Maignan: le parole alla vigilia di Milan Psg, valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League

(l’inviato) – Mike Maignan interviene alle 14:00 in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Psg. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

REAGIRE – «Lavoriamo per reagire e ritrovare il nostro livello, abbiamo iniziato piano ma andiamo avanti con fiducia».

AFFRONTARE IL PSG – «Una squadra forte come noi, dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare, sarà difficile per loro ma anche per noi, giochiamo in casa, facciamo vedere chi siamo».

RITROVARE FIDUCIA – «Dobbiamo ritrovare la fiducia e grinta, se mettiamo questo in campo faremo bene».

EMOZIONI – «In questo momento non c’è posto per le emozioni, dobbiamo pensare solo a giocare da Milan».

DONNARUMMA E COME SARA’ ACCOLTO – «Non so cosa dire, qui ci sono dei tifosi molti caldi quindi l’accoglienza sarà particolare. Ha iniziato alla grande la stagione è un grande portiere, lo dimostra in tutte le partite».

INIZIO STAGIONE – «L’inizio che ho fatto non è quello che mi aspettavo, quello che posso fare è essere deciso e il mio allenatore è con me».

IBRAHIMOVIC – «Ibra è Ibra, io sono Mike. Io cerco di dare il meglio di me per aiutare la squadra, abbiamo perso un leader m a abbiamo una squadra con altri leader, Ibra è il passato».

RINNOVO – «Mi piace stare qui. Non abbiamo iniziato a parlare perché penso che sia per me sia per il club non sia il momento ideale»

MBAPPE‘ – «Mbappè è un top, sono contento di vederlo, è sempre molto rapido e bisogna dare il meglio».

VINCERE IL PALLONE D’ORO– «Quando abbiamo obiettivi ci alleniamo per vincere tutto. Posso vincere anche il Pallone d’Oro mi alleno per questo, per vincere tutto quello che c’è».

SFIDA A MBAPPE’– «La partita si gioca 11 vs 11 contro chiunque gioca devo dare il meglio e parare altrimenti non avrei fatto il portiere».