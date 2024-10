Conferenza stampa Kabasele: «L’arbitro è andato al VAR per il fuorigioco, ma non quando Pavlovic mi ha toccato». Le parole

Kabasele in conferenza stampa se l’è presa con l’arbitro Chiffi per un presunto rigore non assegnato all’Udinese contro il Milan.

LE PAROLE – «Contatto con Pavlovic? Lui mi ha toccato, non ho potuto toccare il pallone come volevo. Strano che l’arbitro non sia andato al VAR, anche se poi dopo per il fuorigioco ci è andato… È un fuorigioco del calcio moderno. Ero molto contento del gol».